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Samsun'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Ölü

Samsun'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Ölü
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Samsun'un Atakum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Emirhan Or, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Or (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Emirhan Or'un hakimiyetini kaybettiği 55 AIZ 815 plakalı motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada Or, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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