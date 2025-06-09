Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde motosikletiyle refüje çarpan 22 yaşındaki Ali Berkay Uçar, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde motosikletiyle refüje çarpan Ali Berkay Uçar (22), hayatını kaybetti. Uçar'ın motosikletiyle metrelerce sürüklendiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Saraçoğlu rampaları mevkisinde meydana geldi. Ali Berkay Uçar yönetimindeki 06 ABU 760 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan sürücünün motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklendiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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