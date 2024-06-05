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Samsun'da Minik Öğrencilerden Atık Malzemelerle Defile

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Çevre Haftası kapsamında minik öğrenciler, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile gerçekleştirdi. Tekkeköy Anaokulu tarafından, 'Biz Dünyayı Çok Sevdik Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık poşet, kağıt, plastik ve çeşitli malzemelerden hazırladıkları tasarımları önce tanıttı, ardından kıyafetlerle defile sundu. Etkinlikte halk oyunu gösterisi de düzenlendi. Tekkeköy Anaokulu Müdürü Fatma Sarıtaş, çevrenin korunması gerektiği bilincini öğrencilere aktarmak istediklerini kaydetti. Etkinliğe Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Çevre Haftası kapsamında minik öğrenciler, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile gerçekleştirdi.

Tekkeköy Anaokulu tarafından, "Biz Dünyayı Çok Sevdik Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık poşet, kağıt, plastik ve çeşitli malzemelerden hazırladıkları tasarımları önce tanıttı, ardından kıyafetlerle defile sundu.

Etkinlikte halk oyunu gösterisi de düzenlendi.

Tekkeköy Anaokulu Müdürü Fatma Sarıtaş, çevrenin korunması gerektiği bilincini öğrencilere aktarmak istediklerini kaydetti.

Etkinliğe Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Polat Kara Tekkeköy Plastik Samsun Eğitim Güncel Haberler

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