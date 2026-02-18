Haberler

Ladik'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik yapıldı

Ladik'te 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlik yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesindeki 100. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikte öğrencilerle birlikte hediyeler hazırlandı ve bu hediyeler diğer okullara dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, etkinliğin paylaşma ve birlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Samsun'un Ladik ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından öğrencilerle birlikte "Hoş geldin ramazan" etkinliği kapsamında hediyeler hazırlandı. Hediyeler, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güzelliğini hissedeceklerini belirterek, "Etkinliklerde çocuklarımızla ramazanın heyecanını hep birlikte yaşadık. Hediyeleştik ve aramızdaki bağları daha da kuvvetlendik. Bu etkinlikte amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını daha yakından hissetmeleri, görmeleri ve paylaşmalarıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA " / " + İsmail Ergül -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

Valilerin yaptıkları Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti