Samsun'da kümese saklanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tavuk kümesine saklanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tavuk kümesine saklanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Yalı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, tavuk kümesine saklanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.T. (43) ve K.A. (37) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
