Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi İ.Ö. (56) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti."
Denetim sırasında oyun masasında bulunan 2 bin liraya da el konuldu.
Kaynak: AA / Recep Bilek