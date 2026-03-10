Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi İ.Ö. (56) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti."

Denetim sırasında oyun masasında bulunan 2 bin liraya da el konuldu.