Haberler

Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye toplamda 127 bin 644 lira ceza kesildi. Operasyonlar sonucunda, kumar malzemelerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını belirledi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi C.K. (64) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 58 bin 20 lira ceza kesti. Masa üzerinde bulunan 3 bin 600 liraya el konuldu.

Canik ilçesinde de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.G. (58) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.

???İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

