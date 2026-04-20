Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını belirledi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi C.K. (64) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 58 bin 20 lira ceza kesti. Masa üzerinde bulunan 3 bin 600 liraya el konuldu.

Canik ilçesinde de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.G. (58) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.