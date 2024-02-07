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Samsun'da Küfür ve Tehdit Sonucu Tüfekli Saldırı

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Samsun'da bir kişi, küfür ve tehdit ettiği husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçsa da polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Kavşağı'nda meydana geldi. U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.E.T.'ye ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Denizevleri Mahallesi 214'üncü Sokak'ta yakalayıp, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saldırı Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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