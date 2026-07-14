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Ablasının cesedi ile 1 hafta aynı evde kalan engelli, hastaneye kaldırıldı

Ablasının cesedi ile 1 hafta aynı evde kalan engelli, hastaneye kaldırıldı
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Samsun'da kötü koku şikayeti üzerine girilen evde Mualla Boyeri'nin çürümeye başlamış cesedi bulundu. Zihinsel engelli kız kardeşi S.B., bir hafta boyunca ablasının cesediyle aynı evde kalmıştı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

SAMSUN'da kötü koku şikayeti üzerine girilen evde bulunan Mualla Boyeri'nin (60) cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu tarafından ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. 1 hafta önce öldüğü belirlenen ablası ile aynı evde yaşayan zihinsel engelli S.B. ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

İncelemede, Mualla Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mualla Boyeri'nin cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'nca ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

Diğer yandan ablasını cesedi ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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