Yolda bayır aşağı kayan otomobil, elektrik direğine çarptı; anne ve oğlu yaralı

SAMSUN'un Canik ilçesinde bayır aşağı kayan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün akşam, Hasköy Mahallesi Altıntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Ç.'nin kontrolündeki 55 ADL 040 plakalı otomobil, yokuştaki marketin önünde durdu. Muhammed Ç., eşi Yasemin Ç. ve Berat Ç.'yi otomobilde bıraktı. Bu sırada hareket edip, 300 metre sürüklenen otomobil, kaldırımın kenarındaki çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Yaralanan Yasemin Ç. ve oğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı