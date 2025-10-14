Samsun'da Komşusunun Eşyalarını Çalanlar Yakalandı

SAMSUN'da polis olan komşusunun kargo tarafından merdiven boşluğuna bırakılan beyaz eşya ile mobilyalarını çalan G.K. ile nakliyeci M.N. gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan H.A., 27 Ağustos'ta Atakum ilçesinde kaldığı evinin merdiven boşluğuna kargo tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyaların çalınması üzerine şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, eşyaların bir kamyona yüklenip, çalındığı belirlendi. Şüphelilerin, H.A.'nın aynı binada ikamet eden komşusu G.K. ile nakliye işi yapan arkadaşı M.N. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri dün yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi. M.N., sorgusunun ardından salıverilirken, fırıncılık yapan G.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, G.K.'nin 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,