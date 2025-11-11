Samsun'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kış mevsiminde tedbirlerin görüşüldüğü "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantı" gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aydın Özdemir ve Hasan Tahsin Çimen'in ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, mevsimsel koşullar dikkate alınarak kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca plan dahilinde alınacak önlemler, denetim faaliyetleri, koordinasyon çalışmaları ve sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak kara yolu trafik güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Vali Tavlı, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için tüm kurumların iş sahada aktif denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.