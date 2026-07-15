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Kediye şiddet kamerada

Kediye şiddet kamerada
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi yere düşüp kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir kişinin önündeki kediye tekme atıp, yürümeye devam ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi daha sonra yere düşüp, kaçtı. Durumu görüp, büfeden çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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