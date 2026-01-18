Haberler

Samsun'da kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor

Samsun'da kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor
Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar için başlatılan arama çalışmaları sürerken, 32 jandarma personeli ve çeşitli ekiplerin katılımıyla çalışmalar devam ediyor. Ekipler, dron ve iz takip köpekleriyle destekleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Serdar (60), dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Serdar'ın bulunmasına yönelik sürdürülen arama çalışmalarına, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, AFAD ve UMKE ekipleri ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ve vatandaşlar katılıyor.

Dron ve iz takip köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
