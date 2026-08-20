10 Yıl Ceza Kaçkını Karavanda Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü karavanda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Doğukan Bayrak'ı Atakum ilçesindeki saklandığı karavanda yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Bayrak'ın Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Tribün Lideri olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA