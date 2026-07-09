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Sipariş Edilen Havai Fişeklerin İçindeki Kargo Kutusu Alev Aldı

Sipariş Edilen Havai Fişeklerin İçindeki Kargo Kutusu Alev Aldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kargo deposunda, sipariş edilen havai fişeklerin bulunduğu kutu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, sipariş edilen havai fişeklerin içinde olduğu kargo kutusu alev aldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'ndeki kargo deposunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin sipariş ettiği havai fişekler, kargo kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alev alan karton kargo kutusunu söndürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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