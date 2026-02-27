Haberler

Alaçam'da öğrenci yurdunda Kızılay kan bağışı etkinliği düzenledi
Alaçam Gençlik Merkezi ve KYK Öğrenci Yurdu iş birliğiyle Türk Kızılay tarafından organize edilen kan bağışı etkinliğinde gönüllü gençler ve yurt personeli bağışta bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Gençlik Merkezi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu iş birliğinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Alaçam KYK Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık ekipleri tarafından kan bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra gönüllü gençler ve yurt personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.

Etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve emeği geçen kurumlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
