Alaçam'da öğrenci yurdunda Kızılay kan bağışı etkinliği düzenledi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Gençlik Merkezi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu iş birliğinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Alaçam KYK Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık ekipleri tarafından kan bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra gönüllü gençler ve yurt personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.

Etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve emeği geçen kurumlara teşekkür edildi.