Haberler

Samsun'da Cip-Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Samsun'da Cip-Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

V.K'nin kullandığı 55 ARF 307 plakalı çimento yüklü kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde kavşak içerisinde T.D. idaresindeki 61 TD 895 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada cip sürücüsü ile yanındaki S.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kamyondaki çimentoların bir kısmının yola saçılması sonucu kavşak bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kavşak, kazaya karışan araçların ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA " / " + Recep Bilek -
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Bir sıkımlık limon için istedikleri para öyle böyle değil
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket