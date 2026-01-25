Haberler

Samsun'da tartıştığı kişiyi araçta bıçak ve satırla öldüren kadın polise teslim oldu

Samsun'un Canik ilçesinde, bir tartışma sonrasında G.S. isimli kadın, Ferit M. isimli erkeği bıçak ve satırla öldürerek polise teslim oldu. Olay sonrası G.S.'nin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

İddiaya göre, Düvecik Mahallesi'nde bir araçta Ferit M. (45) ile G.S. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.S, Ferit M'yi bıçak ve satırla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim oldu.

G.S, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. (38) ile oğlu A.S. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
