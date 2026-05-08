Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron ve 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 250 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İlkadım'daki adreste 250 bin makaron, Tekkeköy'de ise 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek