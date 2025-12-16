Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 180 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu değerlendirilen 180 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyon gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel