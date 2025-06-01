Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 bin 620 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 11 bin 620 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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