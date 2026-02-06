Haberler

Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kaçak silah ticaretiyle ilgili düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli M.S'nin (57) Ayvacık ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 60 tabanca fişeği ve 38 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
