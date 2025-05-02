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Samsun'da Kaçak Midye Avına Ceza: İki Kişiye 126 Bin Lira

Samsun'da Kaçak Midye Avına Ceza: İki Kişiye 126 Bin Lira
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kaçak midye avlayan iki kişi 126 bin 566 lira ceza aldı. Ekipler, yasak yolla çıkarılan 3 ton 820 kilogram midyeye el koyarak, şüphelileri gözaltına aldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak midye avlayan iki kişiye 126 bin 566 lira ceza kesildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak yolla çıkarılan midyelerin kamyonete yüklenip taşınacağını belirledi.

Kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada yasak yolla çıkarılmış 3 ton 820 kilogram midye ele geçirdi.

Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Midyeler, doğal yaşama kazandırılabilmeleri için yeniden denize bırakıldı.

Şüphelilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı, kamyonete fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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