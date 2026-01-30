Haberler

Samsun'da dronla tespit edilen kaçak midye avcılarına 472 bin lira ceza

Samsun'da dronla tespit edilen kaçak midye avcılarına 472 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da dronla yapılan denetimlerde kaçak midye avcılığı yapan 5 kişiye toplam 472 bin 185 lira ceza kesildi. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ruhsatsız avcılık yapan 3 tekne de kamuya geçirildi.

Samsun'da kaçak midye avcılığı yaptığı, dronla tespit edilen 5 kişiye 472 bin 185 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla Çarşamba ilçesinde deniz kıyısı ile ırmaklarda dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ruhsatsız şekilde yasaklı kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı belirlenen 5 tekne tespit edildi.

Ekipler, 5 kişiye Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında toplam 472 bin 185 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca ruhsatsız avcılık yapan 3 tekne, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Terme Limanı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu