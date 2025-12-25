Haberler

Kaçak midye avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin lira ceza kesildi

Kaçak midye avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da dronla tespit edilen kaçak kum şırlanı avcılığı yapan 6 kişiye toplam 353 bin 440 lira ceza kesildi. Denetimler, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirildi.

Samsun'da kaçak kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin 440 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mevkisi deniz kıyısı ile ırmak içinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetim kapsamında kaçak kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 kişi tespit edildi.

Ekipler, 6 kişiye, Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında toplam 353 bin 440 lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest

"Kütüphane" ile ilgili iddiası ortalığı karıştıran gazeteci için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Yürek ısıtan anlar! Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı

Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı
Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

Katliam gibi kazada can kaybı korkunç boyutlarda