Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde metal dedektörü, el dedektörü, tarama cihazı, çekiç ve demir keski bulundu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi esnasında ormanlık alanda bulunan bir araçtan şüphelenerek arazide arama çalışması yaptı.
Ekipler, kaçak kazı yapan E.Y, N.Y. ve İ.Ş'ye gözaltına aldı.
Kazı alanında metal dedektör, el dedektörü, tarama cihazı, çekiç ve demir keski ele geçirildi.