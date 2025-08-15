Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 40 litre etil alkol ve 35,5 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 40 litre etil alkol ile 35,5 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel