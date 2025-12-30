Haberler

Önündeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı; 2 uzman çavuş yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil kazasında iki jandarma uzman çavuş yaralandı. Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralıların durumu iyi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 uzman çavuş yaralandı. Jandarma personelinin otomobiline arkadan çarpan diğer otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturduktan sonra eve dönen Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş M.B.'nin (34) kullandığı otomobile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 F 3008 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Kazada, sürücü M.B. ile yanında bulunan aynı rütbedeki mesai arkadaşı H.Ö.M. (33), yaralandı. 34 F 3008 plakalı otomobilin sürücüsü, otomobili olay yerinde bırakıp, yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen yaralı jandarma personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
