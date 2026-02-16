Haberler

Sosyal medyada jandarma personeline yönelik asılsız paylaşım yapan kişi yakalandı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada jandarma personeli hakkında asılsız paylaşımlar yapan bir kişiyi yakaladığını duyurdu. Şahıs, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli ile ilgili "etkileşim amacıyla" asılsız paylaşım yapan kişinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sosyal medya üzerinden jandarma personeliyle ilgili asılsız nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan eden kişinin, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol kararının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu düzenini ve kurumların itibarını hedef alan, gerçeği yansıtmayan paylaşımlara karşı hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

