Alaçam'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi. Programda yapılan konuşmalarda, İstiklal Marşı'nın önemi ve Mehmet Akif Ersoy'un vatanseverliği vurgulandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğu vurgulanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ve fedakarlığı anlatıldı.

Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, daire amirleri veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
