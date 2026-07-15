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Samsun'da inşaat kazısı sırasında duvarlarında çatlak ve çökme oluşan 5 katlı bina tahliye edildi

Samsun'da inşaat kazısı sırasında duvarlarında çatlak ve çökme oluşan 5 katlı bina tahliye edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında bitişiğindeki 5 katlı apartmanda çatlak ve kısmi çökme oluştu. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, 2 aile AFAD misafirhanesine yerleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında risk oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta yapılan bir inşaat kazısının bitişiğindeki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlak ve kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Barınma ihtiyacı bulunan 2 aile AFAD misafirhanesine yerleştirildi, bir aile ise yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan incelemede, bina çevresindeki kaldırımlarda da çatlaklar oluştuğu, istinat duvarı ile bina arasında yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana geldiği belirlendi.

Atakum Belediyesi Afet İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
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