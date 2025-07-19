Samsun'da İnşaat Halindeki Apartmandan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen 55 yaşındaki tuğla ustası Ahmet S., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi ağır yaralandı.

Atakent Mahallesi 3110. Sokak'ta inşaat halindeki apartmanda çalışan tuğla ustası Ahmet S. (55), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

Sol ayak baldırına demir saplanan Ahmet S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, tuğla ustasının düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçinin çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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