Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Gülşah K'nin kullandığı 55 AK 017 plakalı otomobil ile Recep Ç. idaresindeki 34 ZH 8166 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Elbistan Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, 55 AK 017 plakalı otomobilde bulunan R.M.K. ile G.G.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Bir süre trafiğe kapatılan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel