Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Olayda iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

T.G. idaresindeki 19 ACP 054 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 55 ER 568 plakalı otomobille, Kirazlık mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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