Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Çarpışma sonucunda araçlarda hasar meydana geldi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 NCZ 53 plakalı hafif ticari araç ile 55 EG 157 plakalı otomobil, Çinik Mahallesi Çinik Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, araçların çarpıştıktan sonra savrulduğu anlar yer alıyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak