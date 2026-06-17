Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 13 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. ile "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve hükümlü veya tutuklunun kaçması " suçlarından 13 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.