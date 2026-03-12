Haberler

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa B. (79) idaresindeki 55 H 4817 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Toptepe mevkisindeki kavşakta Rahime Arzu Ş. (50) yönetimindeki 06 SBK 41 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Rahime Arzu Ş'nin (50) kullandığı otomobil, refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile Keriman A. (55) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
