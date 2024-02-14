Samsun'da Husumetliye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Olay, 2 gün önce Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.D., husumetlisi H.K.'yi bacağından tabanca ile vurdu. H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan polis, dün sabah şüpheli ile yanındaki arkadaşı S.T.A.'yı (21) gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel