Alaçam'da "Hoş geldin ramazan" alayı düzenlendi

Alaçam ilçesinde TÜGVA, Gençlik Merkezi ve Müftülük koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte kortej yürüyüşü yapıldı ve katılımcılara ramazan şerbeti ikram edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Hoş geldin ramazan" alayı gerçekleştirildi.

TÜGVA Alaçam İlçe Temsilciliği, Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Müftülüğü koordinesinde düzenlenen ramazan alayı, kortej yürüyüşüyle başladı.

Programın sonunda katılımcılara ramazan şerbeti ikram edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
