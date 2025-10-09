Haberler

Samsun'da 'Hoş Geldin Arkadaşım' Projesi ile Üniversite Öğrencileri Karşılanıyor

Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimi için kente gelen gençlere 'Hoş Geldin Arkadaşım' projesiyle destek veriyor. Proje kapsamında düzenlenen gezi programlarıyla öğrenciler, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimi için kente gelen gençleri "Hoş Geldin Arkadaşım" projesiyle karşılayarak Samsun'un doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite yaşamına adım atan öğrencilerin yeni şehirlerine daha kolay uyum sağlamaları ve kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler haftanın üç günü düzenlenen gezi programlarına 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kredi Yurtlar Kurumundan Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan öğrenciler, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Kent Müzesi, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, Bandırma Gemisi ve Açık Hava Müzesi gibi kentin simge noktalarını geziyor.

Program kapsamında öğrencilere öğle yemeği ikramında bulunuluyor, çeşitli hediyeler takdim ediliyor. Günün sonunda öğrenciler, yine Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yurtlarına bırakılıyor.

7 Ekim Salı günü başlayan "Hoş Geldin Arkadaşım" projesi, 1 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
