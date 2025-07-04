Samsun'da Heyelan Sebebiyle Mahalle Yolu Kapandı

Samsun'da Heyelan Sebebiyle Mahalle Yolu Kapandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Asmapınar ve Çepni mahalleleri grup yolunda heyelan meydana geldi. Yolun kapanması üzerine belediye ekipleri hızlıca çalışma başlattı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan meydana geldi.

Gece saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu ilçede, Asmapınar ile Çepni mahalleleri grup yolu Cevizdibi mevkisinde heyelan oluştu.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yakakent Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz da bölgede inceleme yaparak, yürütülen çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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