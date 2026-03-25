Samsun'da "Hayalimdeki Meslek Projesi" devam ediyor

Devlet koruması altındaki Onur, Samsun'da düzenlenen projenin kapsamında vatmanlık yaparak merak ettiği meslekleri deneyimledi. Proje, çocukların yeteneklerini desteklemeyi ve toplumla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsun'da yürütülen "Hayalimdeki Meslek Projesi" kapsamında, devlet koruması altındaki Onur, vatmanlık yaptı.

Çocukların Akademik Başarılarının Artırılması Eylem Planı çerçevesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bakanlık himayesinde koruma altında bulunan Onur, merak duyduğu meslekleri yerinde görmek amacıyla hafif raylı sistem işletmecisi Samulaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir vatman ve otobüs şoförü ile bir araya gelen Onur, her iki mesleğin teknik detayları ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Başlangıçta otobüs şoförü olma hayali kuran Onur, raylar üzerindeki ulaşımın disiplininden ve işleyişinden etkilenerek tercihini vatmanlıktan yana kullandı. Onur bir süre vatmanlık yaptı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür saha deneyimlerinin çocukların hedef belirleme ve gelecek planlama süreçlerine kritik katkılar sağladığını vurguladı.

Gümrükçü, projenin temel amacının çocukların yeteneklerini desteklemek ve toplumla bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, toplumun her kesimine hizmet sunarken geleceğe umutla bakan, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
