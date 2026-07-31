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Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde seyir halinde olan ve hasta nakli yapan 55 ATY 105 plakalı ambulans ile kavşağa giriş yapmak isteyen 34 GRV 923 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan hasta, hasta yakını, 3 sağlık personeli ve tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle tırın deposundan yola sızan yakıtla ilgili çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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