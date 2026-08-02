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Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 ATT 114 plakalı halk otobüsü, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kazada sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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