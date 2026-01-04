Samsun'da hafif ticari araç takla attı; 2 yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Atakum ilçesi Adalar mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Erol K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 MUF 923 plakalı hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Kazada, otomobildeki Beratiye E. (63) ve Havva E. (71) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.