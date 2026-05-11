Tekkeköy'de Gençlik Haftası pickleball turnuvası düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen pickleball turnuvasına 180 öğrenci katıldı. Turnuva, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve pickleball branşını tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Gençlik Merkezleri arası pickleball turnuvası düzenlendi.

Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Yaklaşık 180 sporcunun yer aldığı turnuva, gençler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılması ve pickleball branşının tanıtılması amacıyla yapıldı.

Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, AA muhabirine, pickleball sporunun bölgede hızla yaygınlaştığını söyledi.

Gençlik Haftası dolayısıyla Tekkeköy'de ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla şampiyona düzenlediklerini belirten Üzer, "Önümüzdeki hafta Canik ilçemizde yeni bir şampiyonamız olacak. Sonraki haftalarda ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bir turnuva planlanıyor. 19 Mayıs ilçemizde şu anda tüm bölgede pickleball aktif olarak oynanıyor. Hedefimiz bu sporu tüm Türkiye'ye yaymak." dedi.

Turnuvaya katılan 11. sınıf öğrencisi Nejla Can Şipşak da oyunun eğlenceli ancak başlangıç seviyesinde zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Çok güzel ve eğlenceliydi. İlk oynayışımıza göre biraz zordu. Onun dışında eğlenceli bir spor." diye konuştu.

Öğrencilerden Sude Naz Ağırlar ise pickleball sporunu tekrar oynamak istediğini dile getirerek, "Çok eğlenceliydi. İleride de yapmayı düşüneceğim bir spor oldu. Bir hobi edinebileceğim bir şey oldu. İlk defa oynadık. Tenise benzediği söylenmişti ama bence daha zevkliydi." ifadelerini kullandı.

Programa, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın ve Tekkeköy Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın da katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
