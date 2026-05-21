Haberler

Bafra'da Gençlik Haftası: Bisiklet Turu ve 19 Mayıs Konferansı

Bafra'da Gençlik Haftası: Bisiklet Turu ve 19 Mayıs Konferansı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında 'Tarih, Doğa ve Gençlik' temasıyla 50 gencin katıldığı bisiklet turu ve '19 Mayıs ve Samsun' konferansı düzenlendi. Kızılırmak Deltası'nda 12 kilometrelik parkurda pedal çeviren gençler, çevre temizliğiyle farkındalık oluşturdu. Ardından Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, 19 Mayıs'ın önemini anlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Tarih, Doğa ve Gençlik" temasıyla bisiklet turu ve "19 Mayıs ve Samsun" konferansı düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda 50 genç, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bir araya geldi.

"Gençlik için pedalla" sloganıyla bisiklet turuna çıkan gençler, 12 kilometrelik parkurda spor yaparak deltanın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Turun ardından çevre temizliği yapılarak farkındalık mesajı verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Bafra Gençlik Merkezi Ziyaretçi Merkezi Konferans Salonu'nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan'ın konuşmacı olduğu konferans gerçekleştirildi.

Çağlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının tarihi ve stratejik önemini arşiv belgeleriyle anlatarak, "Gençler, 19 Mayıs'ı anlamadan Cumhuriyeti anlayamazsınız. Atatürk bu günü size armağan etti, çünkü milletin geleceğini sizin aklınıza, bileğinize ve vicdanınıza emanet etti." ifadelerini kullandı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da gençlere milli ve manevi değerleri aktarmayı amaçladıklarını belirtecek, katkılarından dolayı Çağlayan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türkiye'den Sumud Filosu adımı! Üç uçak peş peşe havalandı

Ünlülere yeni dalga operasyon! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı, Serenay Sarıkaya için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tan Taşçı'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık dosyasında eski emniyet müdürüne gözaltı kararı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor

Transfer savaşı başladı! Hangi takıma gidecek?
Hatay'da boğazına poğaça kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Boğazına poğaça kaçan öğrencisini, öğretmeni kurtardı
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar