Haberler

Samsun'da "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" düzenlendi

Samsun'da '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi', iletişim fakültesi öğrencilerine doğru ve sorumlu habercilik becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitimde kriz haberciliği ve medya etiği gibi konular ele alındı.

Samsun'da, Basın İlan Kurumunca (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz'da yapılan haberler ve gazetelerin manşetleri ele alındı.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Dr. Özlem Delal Abanoz, medya etiği, sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda doğru haber üretimi ile haber ve kaynak doğrulama konularını anlattı.

Programa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de ajansın çalışmaları hakkında bilgi vererek mesleki tecrübelerini paylaştı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, AA muhabirine, 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde, Abanoz ile Demir'in kriz haberciliği, haberde doğrulama ve doğru bilginin önemiyle ilgili bir eğitim verdiklerini söyledi.

Yazı işleri müdürleri ve sayfa tasarımı konusunda uzman olan gazetecilerin eğitim verdiğini aktaran Bekiroğlu, bu eğitimi alan öğrencilerin 15 Temmuz'u konu alan gazetede manşetleri hazırlayacaklarını kaydetti.

Programa, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden son hamle
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar