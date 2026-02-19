Haberler

Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, bir masaj salonunda fuhuş yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, masöz olarak çalışan C.T'nin (20) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan C.T. ile iş yerinde çalışan Z.A. (21), F.Ç. (23) ve K.G. (29), iş yeri sorumlusu H.I. (23) ve iş yeri sahibi K.I. (27) emniyete götürüldü.

